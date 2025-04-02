Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bayer Leverkusen ile deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi.



SchücoArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah 17. dakikada kaydettiği golle durumu 1-0 yaptı.



Arminia Bielefeld'de topu ağlarla buluşturan Marius Wörl ise 20. dakikada skora denge getirdi.



45+3. dakikada sahneye çıkan Maximilian Grosser, Arminia Bielefeld'i Bayer Leverkusen karşısında öne geçirdi.



Soyunma odasına da 2-1'lik skorla gidildi.



Arminia Bielefeld maçın ikinci yarısında üstünlüğünü korumayı bildi ve Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen'i saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.



UNION BERLİN'DEN SONRA BİR İLK



Öte yandan Arminia Bielefeld, 2000-2001 sezonundaki Union Berlin'den sonra Almanya Kupası'nda finale yükselen ilk 3. Lig ekibi oldu.



Arminia Bielefeld finalde, Stuttgart - RB Leipzig eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



