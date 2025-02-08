Batshuayi transferinde "17 saniye" detayı

Galatasaray, Batshuayi için önce 8 milyon euro istedi. Morata sonrası teklif 3 milyon euro'ya indi. 17 saniye kala Alman ekibi transferi tamamladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; X.com
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Batshuayi transferinde '17 saniye' detayı
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08 Şubat 2025 09:35
Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY 8 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray Yönetimi pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği teklifl ere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı.

Ancak Sarı-Kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi. Teklif 3 milyon euro'ya kadar indi. Saat 16:00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı.

17 SANİYE İLE KURTARDI

Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

 
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