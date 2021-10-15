Batshuayi, gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takımla 4. kez gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen golcü oyuncu, topu filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.
Batshuayi, Yeni Malatyaspor (2) ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen golcü oyuncu, topu filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.
Batshuayi, Yeni Malatyaspor (2) ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.