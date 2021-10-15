Batshuayi, gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Başakşehir deplasmanında da gollerine devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Batshuayi, gollerine devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 23:42
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takımla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen golcü oyuncu, topu filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.

Batshuayi, Yeni Malatyaspor (2) ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.