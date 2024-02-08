Batshuayi, Belçika'da gündem oldu!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, ülkesinde gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu için Gaziantep FK'ye attığı gollerin ardından, "Tedesco'ya mesaj gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi, Belçika'da gündem oldu!
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08 Şubat 2024 16:13
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin iki golü de Michy Batshuayi'den geldi.

Belçikalı futbolcu, bu golleriyle ülkesinde gündeme oturdu. Belçika basınında yer alan haberde, 30 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına çok iyi bir giriş yaptığı ve yılın başından bu yana 9 kez fileleri havalandırdığı hatırlatıldı.

Batshuayi için ayrıca, "Belçika Teknik Direktörü Tedesco'ya mesaj gönderdi ve kendisini eleştirenlere cevap verdi" sözleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 17 gol attı ve 3 asist yaptı.

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