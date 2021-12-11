Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.Siyah-beyazlılarda geleceği en çok tartışılan isimse, sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi oldu.Belçikalı golcü beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılarda yola devam etmemesi beklenen Batshuayi için Meksika'dan yeni bir iddia daha geldi.AS Mexico'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün oyuncuyu renklerine bağlamak için hızlı hareket edeceği ifade edildi.Meksika Ligi'nin başarılı takımlarından olan Tigres'te, Batshuayi'nin eski takım arkadaşları Andre-Pierre Gignac ile Florian Thauvin de forma giyiyor.