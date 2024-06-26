Başpehlivanların Kırkpınar öncesi mezuniyet sevinci

İki başpehlivan, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden başarıyla mezun oldu.Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreni öncesi efe kıyafeti giyen öğrenciler zeybek oynadı.Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.Dekan Prof. Dr. Nurper Özbar ise kaliteli bir eğitim alan öğrencilere iş yaşamında başarı diledi. Konuşmaların ardından fakülte birincisi Hamza Bilal Buğday ve dereceye giren öğrencilere plaket verildi.Başpehlivanlar Nedim Gürel ve Semih Turgut da mezuniyet sevinci yaşadı.Fakülteden mezun olan 300 genç meslek andının ardından kep attı.Spor Yöneticiliği Bölümünü ikincilikle tamamlayan Nedim Gürel, AA muhabirine, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi mezuniyet sevinci yaşadığını söyledi.Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını belirten Gürel,dedi.Spor Yöneticiliği Bölümünü ikinci öğretimde ikincilikle tamamlayan Semih Turgut da hem başpehlivan hem de Trakya Üniversitesi mezunu olma hayallerini gerçekleştirdiğini anlattı.Er meydanında yağlanmadan önce kep attığını dile getiren Turgut,diye konuştu.