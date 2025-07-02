Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz: 'Kırkpınar bu yıl zorlu geçecek'

- "Yağlı güreşte güç önemli değil"

Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz, bu yıl Kırkpınar'da çok çetin mücadelelerin olacağını söyledi.Korkmaz, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiği Edirne'de AA muhabirine, zorlu ve profesyonel bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.Güreşler öncesi son hazırlıkları yaptıklarını belirten Korkmaz,dedi.Korkmaz, bu yıl güçte devamlılık sağlamak için uzun süreli antrenmanlar yaptıklarını, bu sayede kondisyonunu yükselttiğini dile getirdi.Başpehlivan Orhan Okulu ile çalışmanın kendileri için bir fırsat olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:Korkmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a destekleri için teşekkür etti.Başpehlivan Enes Doğan da Kırkpınar için geçen ekimden beri ağır antrenman programıyla çalıştığını belirtti.Verimli bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Doğan,dedi.Doğan, bu yıl daha çok kondisyon ağırlıklı çalıştığını dile getirdi.Güreşlerden önce müsabakayı kazasız belasız bir şekilde bitirmek için dua ettiğini kaydeden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: