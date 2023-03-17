Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye basketbol liglerinde yeni hafta müsabakaları bugün start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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17 Mart 2023 14:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 21'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Ayos Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

18 Mart Cumartesi:

13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (Enka)

15.30 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Ahmet Cömert)

18.00 TOFAŞ-Galatasaray Nef (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Frutti Extra Bursaspor (Volkswagen)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

18 Mart Cumartesi:

14.00 Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Kepez Turgut Özal)

15.00 Rize Belediyespor-OGM Ormanspor (Rize Yenişehir)

16.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)

19.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Ahmet Cömert)

20 Mart Pazar:

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (BJK Emlakjet)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor (Gemlik)

18 Mart Cumartesi:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

15.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Yılyak Samsunspor Basketbol (Gölbaşı)

17.30 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

19 Mart Pazar:

14.00 Depomaxx Haremspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net (Altındağ Atatürk)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (90. Yıl)

20 Mart Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Ankaragücü Mamak Belediyespor (Bodrum)

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