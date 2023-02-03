Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



4 Şubat Cumartesi:



13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Muradiye)



15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)



18.00 Galatasaray Nef-Aliağa Petkim (Sinan Erdem)



20.30 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



5 Şubat Pazar:



13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)



15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (Selçuklu Belediyesi)



18.00 Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)



20.30 Darüşşafaka-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:



13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)



18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)



4 Şubat Cumartesi:



13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)



14.00 Rize Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Rize Yenişehir)



15.00 Beşiktaş-Antalya Toroslar Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



16.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Mustafa Dağıstanlı)



4 Şubat Cumartesi:



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Edip Buran)



15.45 Depomaxx Haremspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Şehit Mustafa Özel)



17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)



5 Ocak Pazar:



14.00 Antalya Güneşi-OGM Ormanspor (Kepez Turgut Özal)



15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Kurtdereli)



17.30 Ankaragücü Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



6 Ocak Pazartesi:



17.30 Sigortam.net-Çağdaş Bodrumspor (Akatlar Spor ve Kültürk Kompleksi)



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi



Bugün:



13.00 DİBA-Tarsus Belediyespor (Sinan Şamil Sam)



4 Şubat Cumartesi:



13.00 Fenerbahçe Gelişim-Turgutlu Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)



14.00 Elazığ İl Özel İdare-Tourism X Boğaziçi Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)



15.15 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Elazığ Basketbol (Edremit)



16.00 Ege Yapı Urla Gençlik-BOTAŞ Gelişim (12 Eylül)



16.00 HDI Sigorta Yalova VIP-İzmit Belediyespor (90. Yıl)



17.00 Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK-Emlak Konut Gelişim (Alanya 75. Yıl)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ