10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Basketbolda haftanın programı!

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 3, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

calendar 10 Ekim 2025 13:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda haftanın programı!
Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 3, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına liglerde haftanın programı şu şekilde:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi


Bugün:

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)

13 Ekim Pazartesi:

19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11 Ekim Cuma:

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

12 Ekim Pazar:

14.00 Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol (Başakşehir)

15.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Akatlar)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Servet Tazegül)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

11 Ekim Cuma:

13.00 Fenerbahçe Koleji-MKE Ankaragücü Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.45 iLab Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Beşiktaş GAİN)

16.30 Yalovaspor Basketbol-Çayırova Belediyesi (90. Yıl)

18.15 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

12 Ekim Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Göztepe (Karataş Şahinbey)

14.45 TED Ankara Kolejliler-Cemefe Gold Haremspor (Gölbaşı)

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

18.15 Darüşşafaka Lassa-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

