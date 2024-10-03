Basketbol Süper Ligi 59 yaşına giriyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, oynanacak tek maçla başlayacak.
Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu da şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe'nin 11 şampiyonluğu var
Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 11 şampiyonluğu bulunuyor.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Galatasaray 5 kez şampiyon oldu
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ligde ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı alma başarısı gösterdi.
Beşiktaş, 2 kez mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.
Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.
Eczacıbaşı, 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı
Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.
Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyon Altınordu
1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.
Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.
Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.
2019-2020 sezonunu tamamlanamadı
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.
Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu da şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe'nin 11 şampiyonluğu var
Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 11 şampiyonluğu bulunuyor.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Galatasaray 5 kez şampiyon oldu
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ligde ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı alma başarısı gösterdi.
Beşiktaş, 2 kez mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.
Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.
Eczacıbaşı, 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı
Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.
Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyon Altınordu
1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.
Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.
Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.
2019-2020 sezonunu tamamlanamadı
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.
Şampiyonlar
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1966-1967
|Altınordu
|1967-1968
|İTÜ
|1968-1969
|Galatasaray
|1969-1970
|İTÜ
|1970-1971
|İTÜ
|1971-1972
|İTÜ
|1972-1973
|İTÜ
|1973-1974
|Muhafızgücü
|1974-1975
|Beşiktaş
|1975-1976
|Eczacıbaşı
|1976-1977
|Eczacıbaşı
|1977-1978
|Eczacıbaşı
|1978-1979
|Efes Pilsen
|1979-1980
|Eczacıbaşı
|1980-1981
|Eczacıbaşı
|1981-1982
|Eczacıbaşı
|1982-1983
|Efes Pilsen
|1983-1984
|Efes Pilsen
|1984-1985
|Galatasaray
|1985-1986
|Galatasaray
|1986-1987
|Karşıyaka
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|1988-1989
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Galatasaray
|1990-1991
|Fenerbahçe
|1991-1992
|Efes Pilsen
|1992-1993
|Efes Pilsen
|1993-1994
|Efes Pilsen
|1994-1995
|Ülkerspor
|1995-1996
|Efes Pilsen
|1996-1997
|Efes Pilsen
|1997-1998
|Ülkerspor
|1998-1999
|TOFAŞ
|1999-2000
|TOFAŞ
|2000-2001
|Ülkerspor
|2001-2002
|Efes Pilsen
|2002-2003
|Efes Pilsen
|2003-2004
|Efes Pilsen
|2004-2005
|Efes Pilsen
|2005-2006
|Ülkerspor
|2006-2007
|Fenerbahçe Ülker
|2007-2008
|Fenerbahçe Ülker
|2008-2009
|Efes Pilsen
|2009-2010
|Fenerbahçe Ülker
|2010-2011
|Fenerbahçe Ülker
|2011-2012
|Beşiktaş Milangaz
|2012-2013
|Galatasaray Medical Park
|2013-2014
|Fenerbahçe Ülker
|2014-2015
|Pınar Karşıyaka
|2015-2016
|Fenerbahçe Ülker
|2016-2017
|Fenerbahçe
|2017-2018
|Fenerbahçe Doğuş
|2018-2019
|Anadolu Efes
|2019-2020
|Tamamlanamadı
|2020-2021
|Anadolu Efes
|2021-2022
|Fenerbahçe Beko
|2022-2023
|Anadolu Efes
|2023-2024
|Fenerbahçe Beko