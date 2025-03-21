Basketbol haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 30. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol haftanın programı belli oldu
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21 Mart 2025 12:58

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 

21 Mart Cuma:

20.30 Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

22 Mart Cumartesi:

13.00 Mersinspor-Galatasaray (Servet Tazegül) 

15.30 Manisa Basket Divissa-Türk Telekom (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (Gazanfer Bilge)

23 Mart Pazar: 

15.30 Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka (90. Yıl)

18.00 Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi) 

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

21 Mart Cuma:

16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji) 

22 Mart Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert) 

14.00 Pizzabulls Co Basket-Kapaklıspor (Küçükçekmece Halkalı) 

15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-iLab Basketbol (Gölbaşı)

16.00 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Çayırova)

16.00 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)

23 Mart Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Bandırma Bordo Basketbol (Ahmet Cömert)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)

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