Basketbol haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta müsabakaları oynanacak.

Basketbol haftanın programı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

14 Kasım Cuma:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray MCT Technic (Gazanfer Bilge)

15 Kasım Cumartesi:

13.00 Bursaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)

18.00 Karşıyaka-Glint Manisa Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Trabzonspor-Beşiktaş GAİN (Hayri Gür)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

14 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (Karataş Şahinbey)

15 Kasım Cumartesi:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Yalovaspor Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Finalspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16 Kasım Pazar:

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

16.30 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Kurtdereli)

17 Kasım Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
