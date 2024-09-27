Basketbol: Haftanın programı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 28 Eylül Cumartesi yapılacak maçlarla başlayacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
28 Eylül Cumartesi:
14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
15.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 YTR Gayrimenkil Bodrum Basketbol-Beşiktaş (Bodrum)
29 Eylül Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket 67 (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Danilos Pizza (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
27 Eylül Cuma:
18.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Ankaspor-(Karataş Şahinbey)
28 Eylül Cumartesi
14.00 Kapaklıspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.30 Pizzabulls CO Basket-TED Ankara Kolejliler (Küçükçekmece Halkalı)
17.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Kurtdereli)
19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
29 Eylül Pazar:
16.00 Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
18.30 OGM Ormanspor-Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)
18.30 Çağdaş Bodrumspor-Finalspor (Bodrum)
30 Eylül Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Hayri Gür)
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
28 Eylül Cumartesi:
14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
15.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 YTR Gayrimenkil Bodrum Basketbol-Beşiktaş (Bodrum)
29 Eylül Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket 67 (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Danilos Pizza (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
27 Eylül Cuma:
18.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Ankaspor-(Karataş Şahinbey)
28 Eylül Cumartesi
14.00 Kapaklıspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.30 Pizzabulls CO Basket-TED Ankara Kolejliler (Küçükçekmece Halkalı)
17.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Kurtdereli)
19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
29 Eylül Pazar:
16.00 Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
18.30 OGM Ormanspor-Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)
18.30 Çağdaş Bodrumspor-Finalspor (Bodrum)
30 Eylül Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Hayri Gür)