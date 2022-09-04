Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Basketbolda 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk gün maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ile karşılaştı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 33-22 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 51-40 üstünlükle gitti.



Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 19 sayılık avantajla 78-59 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 95-77'lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.



Fenerbahçe Beko, turnuvanın finalinde yarın Anadolu Efes'le karşılaşacak. Üçüncülük maçında ise Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji mücadele edecek.





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