Basketbol 1. Lig finali için ilk adım Konyaspor'dan

Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 96-75 yenerek Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol 1. Lig finali için ilk adım Konyaspor'dan
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28 Mayıs 2022 20:51
 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 96-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 27-17 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına da 48-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ve bu bölümü 76-53 üstün kapatan Konya temsilcisi, müsabakayı da 96-75 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 30 Mayıs Pazartesi günü aynı salonda oynanacak.

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