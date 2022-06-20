ÇEBİ'DEN GOLCÜ ÖNERİSİ

SEVILLA ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

ÜÇ BÜYÜK LİGDE OYNADI

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Michy Batshuayi, İngiliz ekibi Chelsea'ye geri döndü. Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın biten sözleşmelerini yenilenmedi. Elde kalan tek santrfor, rotasyon olarak düşünülen Kenan Karaman. Beşiktaş, forvet için eski gözdesi Luuk De Jong'u yeniden gündemine aldı.Siyah-beyazlılar, yeni sezonun mesaisine 27 Haziran'da başlayacak. Avusturya kampı ise 5 Temmuz'da start alacak. Yeni santrforu yurtdışı etabına yetiştirmek için büyük acele var. Wout Weghorst'ten yanıt beklerken Alexander Sörloth'la da teması kesmeyen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi de topa girdi. Çebi, Luuk de Jong'u futbol şubesine önerdi. Çebi, basın toplantısında, "Weghorst ile eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak belki anlaşabiliriz" diyerek de net bir mesaj verdi.Luuk De Jong, sezonu Barcelona'da kiralık tamamladı. Sevilla ise 1 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalıyı elinden çıkarmak istiyor. 31 yaşındaki futbolcu bonservisini alırsa Beşiktaş'ın resmi teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş, 2 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası belirledi.De Graafschap altyapısında 2001'de futbola başlayan Luuk de Jong, sırasıyla Twente, M'Gladbach, Newcastle, PSV, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. Bu oyuncu için toplam 32 milyon Euro bonservis ödendi. Hollanda Milli Takımı'ndaki yerini son dönemde Weghorst'a kaybetti. 1.88'lik santrfor geçen sezon Barcelona'da 29 maçta 7 gol attı.