İspanya La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad Bask derbisinde karşı karşıya geldi. San Mames'teki maçı ev sahibi Athletic Bilbao 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 33 ve 70. dakikalarda Inaki Williams attı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, 43 puana yükseldi. Real Sociedad 51 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Athletic Bilbao, Almeria deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 33 ve 70. dakikalarda Inaki Williams attı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, 43 puana yükseldi. Real Sociedad 51 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Athletic Bilbao, Almeria deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
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