UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Basel, Nice ile karşılaştı.
Allianz Riviera'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Basel 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Jean Augustin ve 98. dakikada Kasim Nuhu kaydetti. Basel'in tek golü 9. dakikada Gaetan Laborde'den geldi.
2-2 sona eren ilk maçın ardından Basel adını Konferans Ligi'nde yarı finale yazdıran taraf oldu.
İsviçre ekibi yarı finalde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
Allianz Riviera'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Basel 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Jean Augustin ve 98. dakikada Kasim Nuhu kaydetti. Basel'in tek golü 9. dakikada Gaetan Laborde'den geldi.
2-2 sona eren ilk maçın ardından Basel adını Konferans Ligi'nde yarı finale yazdıran taraf oldu.
İsviçre ekibi yarı finalde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.