Basel geriden geldi, uzatmalarda turladı!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Basel, uzatmalara giden maçta Nice'i 2-1 mağlup etti. İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan İsviçre ekibi adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Basel geriden geldi, uzatmalarda turladı!
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21 Nisan 2023 00:35
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Basel, Nice ile karşılaştı.

Allianz Riviera'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Basel 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Jean Augustin ve 98. dakikada Kasim Nuhu kaydetti. Basel'in tek golü 9. dakikada Gaetan Laborde'den geldi.

2-2 sona eren ilk maçın ardından Basel adını Konferans Ligi'nde yarı finale yazdıran taraf oldu.

İsviçre ekibi yarı finalde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.



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