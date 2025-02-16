Başantrenör Serdar Seymen, son yolculuğuna uğurlandı

Spor Toto Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başantrenör Serdar Seymen, son yolculuğuna uğurlandı
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16 Şubat 2025 17:11
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Serdar Seymen, Ankara'da toprağa verildi.

Erkekler Süper Lig'in 17. haftasındaki Nilüfer Belediyespor-Spor Toto maçının devre arasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Seymen için aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yaptığı Etimesgut Ahi Evran Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, THF yetkilileri, Spor Toto Kulübü yetkilileri, hentbolcular, Seymen'in ailesi, yakınları, okulun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

1969 doğumlu Seymen'in naaşı, Etimesgut Tevhid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Seymen, aktif spor kariyerinde forma giydiği milli takımın farklı kategorilerinde antrenörlük de yapmıştı.

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