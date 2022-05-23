Başakşehir, Patryk Szysz'i açıkladı!

Başakşehir, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, Patryk Szysz'i açıkladı!
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23 Mayıs 2022 17:06
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, transfere hızlı bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz, kanatlarda ve forvet hattında görev alıyor.

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