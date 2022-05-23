Başakşehir, Patryk Szysz'i açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, transfere hızlı bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı.



Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.



Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."



24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz, kanatlarda ve forvet hattında görev alıyor.





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