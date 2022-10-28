UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1'lik skorla kazandı.



Başakşehir, 15. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti. Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı.



1-1 biten ilk yarının ardından Fiorentina, 62. dakikada Luka Jovic'in golüyle galibiyete uzandı.



Başakşehir, bu yenilgisine karşın 10 puanla grup liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi.



Temsilcimiz, gruptaki son maçında Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması durumunda Fiorentina'nın RFS maçında alacağı sonuca bakmadan grup lideri olacak.



BAŞAKŞEHİR İLK KEZ KAYBETTİ



Turuncu-lacivertlilerin bu maçta Jovic'ten yediği goller, A Grubu'nda şu ana kadar kalesinde gördüğü ilk goller oldu.



Bu sonuçla Medipol Başakşehir, A Grubu'nda ilk kez bir maçtan yenik ayrıldı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları RFS maçına göre ilk 11'de 5 farklı isme yer verdi.



Emre Belözoğlu, sahalarında oynadıkları son RFS maçı kadrosunda yer alan Volkan Babacan, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'in yerine Fiorentina karşısında, Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima ve Münir'e ilk 11'de şans verdi.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Şener Özbayraklı, yedekler arasında yer aldı.



FIORENTINA'DAN 2 KİŞİLİK ROTASYON



Medipol Başakşehir'i konuk eden Fiorentina'da ise teknik direktör Vicenzo Italiano, Avrupa Konferans Ligi'nde son oynadıkları Hearts maçına göre kadroda iki ismi değiştirdi. Italiano, Biraghi ve Gonzalez'in yerine Dodo ve Saponara'yı ilk 11'de başlattı.



Fiorentina'da sakat olan Arjantinli orta saha oyuncusu Gonzalez ile son antrenmanda sakatlık geçiren Faslı orta saha oyuncusu Maleh, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.



BAŞAKŞEHİR, FLORANSA'DA YALNIZ KALMADI



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fiorentina Kulübü Başkanı Rocco Commisso, maçı protokol tribününde beraber izledi.



Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da turuncu-lacivertli ekibin maçını stattan takip etti.



Medipol Başakşehir'in mücadelesini yaklaşık 50 Türk taraftar, tribünden izledi.



Maçta ev sahibi takım taraftarlarının da tribünleri dolduramadığı dikkati çekti.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Kouame, ceza sahasının sağ çizgisinden topu yerden altıpasa ortaladı. Topa kayarak ayak koyan Jovic, Fiorentina'ya beraberliği getiren golü attı: 1-1

28. dakikada Fiorentina, maçta öne geçme şansı yakaladı. Orta sahanın biraz ilerisinde topu önünde bulan Kouame, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu görünce yaklaşık 30 metreden çektiği şutla kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer, topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada sol kanattan Saponara'nın ceza sahasına ortaladığı topa, Jovic arka bölümde boş pozisyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada sakatlık geçiren Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemedi ve yerini Berkay Özcan'a bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



62. dakikada Fiorentina öne geçti. Saponara'nın ceza sahasının solundan altıpasa doldurduğu topa Kouame kafayı vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu iyi takip eden Jovic, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

79. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Cabral'ın ceza sahasının solundan ortaladığı topa Ikone vurdu. Kaleci Muhammed'in güçlükle çeldiği meşin yuvarlak, Bonaventura'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

86. dakikada Bonaventura'nın ara pasında kaleci Muhammed'le karşı karşıya kalan Cabral'ın şutunda, Muhammed gole izin vermedi.



Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap (Hollanda)

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (Dk. 82 Biraghi), Barak (Dk. 76 Bonaventura), Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic (Dk. 72 Cabral), Saponara (Dk. 76 Ikone)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia (Dk. 52 Ömer Ali Şahiner), Mahmut Tekdemir (Dk. 45 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 74 Serdar Gürler), Münir (Dk. 74 Traore), Okaka

Goller: Dk. 15 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 26 ve 62 Jovic (Fiorentina)

Sarı kartlar: Dk. 32 Milenkovic, Dk. 86 Mandragora (Fiorentina), Dk. 34 Okaka, Dk. 39 Münir, Dk. 67 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)





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