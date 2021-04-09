Başakşehir, Fenerbahçe hazırlıklarına 3 eksikle başladı

Süper Lig'de bu haftayı bay geçirecek daha sonra ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Medipol Başakşehir hazırlıklarına start verdi.

Haber; AA
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Başakşehir, Fenerbahçe hazırlıklarına 3 eksikle başladı
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09 Nisan 2021 14:11
Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Ligde 34. haftayı maç yapmadan (bay) geçecek olan turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 11 Nisan Pazar günü devam edecek.



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