Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti.



İKİ OYUNCU CEZALI



Konuk ekipte Miguel Crespo ve Berat Özdemir sarı kart gördü. Sınırdaki iki oyuncu da Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.



BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK



Başakşehir'de sakatlanan Leo Duarte, oyuna devam edemedi. 85. dakikada yerini Emre Kaplan'a bıraktı.



Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonucun ardından iki maç sonra ligde galip geldi. Başakşehir ayrıca 4 maç sonra deplasmanda kazandı. Adana Demirspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Alınan bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek'in yerden vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



28. dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.



32. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.



71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sıyrılmaya çalıştığı kaleci Deniz Eren Dönmezer, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.



83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında, arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Abdullah Uğur Sarı

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ozan Demirbağ (Dk. 58 Osman Kaynak), Yusuf Barası (Dk. 75 Alioui), Ali Yavuz Kol (Dk. 75 Tayfun Aydoğan), Aimbetov

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 85 Emre Kaplan), Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Deniz Türünç, Kemen (Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz), Crespo (Dk. 60 Figueiredo), Davidson, Piatek

Gol: Dk. 32 Davidson (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Crespo, Dk. 22 Opoku, Dk. 45+2 Kemen, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 90+6 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)







