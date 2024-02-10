Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın en büyük kozu Mauro Icardi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Başakşehir maçı öncesi hafta arası çalışmalarında Mauro Icardi için özel planlar hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın en büyük kozu Mauro Icardi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 12:46
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Başakşehir maçı öncesi hafta arası çalışmalarında Mauro Icardi için özel planlar hazırladı.

Kolay şut pozisyonları bulamayan Arjantinli yıldıza özel setler çizildi. Burada en önemli asistanı Kerem Aktürkoğlu olacak.

Geçen sezon bu ikilinin telepatik anlaşması sayesinde Galatasaray çok kolay goller bulmuştu. Buruk aynı formülü devreye sokmak istiyor.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol 7 asistlik performans gösterdi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery