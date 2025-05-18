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18 Mayıs
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18 Mayıs
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0-03'
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1-2
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Ulm-Preussen Muenster
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KV Mechelen-Sporting Charleroi
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18 Mayıs
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Başakşehir, deplasmanda tek farkla galip!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 18 Mayıs 2025 21:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 21:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, deplasmanda tek farkla galip!
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Süper Lig'de 36. hafta maçında iddiası kalmayan Kasımpaşa ile ilk beş hedefi olan Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

Başakşehir'in gollerini 13. dakikada Leo Duarte, 55. dakikada Olivier Kemen ve 81. dakikada Jerome Opoku kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri 22. dakikada Haris Hajradinovic (penaltı) ve 60. dakikada Yasin Özcan'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 54'e yükseltti. Kasımpaşa 46 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14.⁠ ⁠dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ çaprazından arka direğe gönderdiği topu, Duarte ceza sahasında kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

22.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Operi'nin Winck'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1

32.⁠ ⁠dakikada ceza sahasını giren Fall'un sağ çaprazdan dar açıdan çektiği şutta, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

33.⁠ ⁠dakikada Kemen'in sağdan ortaladığı topa Operi arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada RAMS Başakşehir 2-1 öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen tek vuruşta ağlara gönderdi.

60. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte yükselen Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 2-2

65. dakikada Da Costa çizgide rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, Fall'un vuramaması sonrasında topu önünde bulan Yasin Özcan'ın şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Aytaç Kara'nın ceza sahası içinde topa elle temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda kaleci topu kurtarsa da Opoku, kaleci Gianniotis'ten dönen topu bu kez ağlara gönderdi: 2-3


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