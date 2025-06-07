A Milli Takım'ın rakibi Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı maç saat 10.00 başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Fransa ve Tayland'ı yenerek Milletler Ligi'nde ikide iki ile başladı.
A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı maç saat 10.00 başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Fransa ve Tayland'ı yenerek Milletler Ligi'nde ikide iki ile başladı.
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