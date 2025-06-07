06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
0-7
06 Haziran
Estonya-İsrail
1-3
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
2-0
06 Haziran
Galler-Linheştayn
3-0
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
1-1
06 Haziran
Norveç-İtalya
3-0
06 Haziran
Kolombiya-Peru
0-0
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
2-0

A Milli Takım'ın rakibi Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak.

calendar 07 Haziran 2025 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın rakibi Polonya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı maç saat 10.00 başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları, Fransa ve Tayland'ı yenerek Milletler Ligi'nde ikide iki ile başladı.


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