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Roland Garros'ta Carlos Alcaraz - Jannik Sinner finali

Roland Garros finalinde Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.

calendar 06 Haziran 2025 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 23:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Roland Garros'ta Carlos Alcaraz - Jannik Sinner finali
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Djokovic karşılaştı.

Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.


Son şampiyon Alcaraz ile Sinner'in karşılaşacağı tek erkekler finali, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.


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