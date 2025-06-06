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Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi!

Dinamo Moskova, Bahtiyar Zaynutdinov'un transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

calendar 06 Haziran 2025 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi!
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Beşiktaş forması giyen Bahtiyar Zaynutdinov, Rus ekiplerini peşine taktı.

Championat'ta yer alan habere göre, Dinamo Moskova, Zaynutdinov ile ilgileniyor. Dinamo Moskova'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Zaynutdinov ile Zenit ve Krasnodar'un da ilgilendiği ancak şu anda favori ekibin Dinamo Moskova olduğu kaydedildi.

Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Özbek futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


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