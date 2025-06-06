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Neymar'a sürpriz talip: Fluminense devrede!

Santos ile sözleşmesi sona eren Neymar için kulüp, yeni bir sözleşme imzalamak üzere harekete geçti. Ayrıca Brezilya ekiplerinden Fluminense'nin de ilgisi var. Neymar ise geleceğiyle ilgili kararını almak için acele etmek istemiyor.

calendar 06 Haziran 2025 19:02 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neymar'a sürpriz talip: Fluminense devrede!
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Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Neymar, gelecek sezon oynayacağı takım için karar vermeye çalışıyor.

FootMercato'nun haberine göre Santos, Neymar ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Santos kulübünün Başkanı Marcelo Teixeira, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Neymar'ı transfer etmek isteyen kulübün Fluminense olduğunu doğruladı.

Santos kulübü Başkanı Teixeira yaptığı açıklamada;

"Yalnızca bir teklif aldık, o da Neymar'ın Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması içindi ve bu teklif Fluminense'den geldi. Mario Bittencourt bana geldi ve Neymar'la konuşmamı istedi. Aramızdaki konuşmalar oldukça açık." ifadelerini kullandı.

Başkan Teixeira, Neymar ile sözleşme yenilemek istediklerini de belirtti.

Neymar, bu sezon Santos formasıyla 14 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.


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