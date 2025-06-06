Roma, Gasperini'yi resmen açıkladı!

Claudio Ranieri dönemi sonrasında Teknik Direktör arayışına başlayan İtalyan devi Roma, Gian Piero Gasperini'yi resmen açıkladı.



Başkent ekibi, Gasperini ile 2028 yılına kadar devam edecek sözleşmeyi imzaladı.



AS Roma resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre;



"Gasperini'nin kariyeri, yaratıcı taktikleri, sıkı çalışmaya olan bağlılığı ve oyuncu gelişimindeki üstün başarısıyla tanımlanıyor. Hem kulüp sahipleri hem de Claudio Ranieri, bu görev için doğru ismin Gasperini olduğuna inanıyor.



Kulübe hoş geldin Mister!"



Gian Piero Gasperini, 9 yıl görev aldığı Atalanta'da, Kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini yaşatmıştı



