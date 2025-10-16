16 Ekim
Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj!

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından Başakşehir'in paylaşımını beğendi. Başakşehir sosyal medya ekibi ise yapay zeka ile bu anı canlandırdı.

calendar 16 Ekim 2025 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabında Başakşehir Futbol Kulübü'nün paylaşımını beğenmesiyle Türkiye'de gündem oldu.

Başakşehir'in sosyal medya ekibi, bu etkileşimi fırsata çevirerek yapay zeka destekli bir video hazırladı.

Videoda Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden." dediği eğlenceli bir sahne canlandırıldı.

"BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM ET KYLIAN!"

Kulüp, bu mizahi çalışmayı Fransız yıldızın dilinde "Continue à nous suivre Kylian!" (Bizi takip etmeye devam et Kylian!) notuyla paylaşarak sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Turuncu-lacivertlilerin yaratıcı paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

