Başakşehir'de maç sonu saha karıştı

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'in evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından oyuncular arasında gerginlik çıktı.
Başakşehirli Stefano Okaka ve Adana Demirsporlu Badou N'Diaye arasında yaşanan gerginlik sonrası saha karışırken oyuncular Okaka ile N'Diaye'nin arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.
Özellikle Okaka'nın çok sinirlendiği gözlenirken, takım arkadaşları İtalyan oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.
Başakşehirli Stefano Okaka ve Adana Demirsporlu Badou N'Diaye arasında yaşanan gerginlik sonrası saha karışırken oyuncular Okaka ile N'Diaye'nin arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.
Özellikle Okaka'nın çok sinirlendiği gözlenirken, takım arkadaşları İtalyan oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.
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