TORRENT'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

TAYLAN ANTALYALI DALYA DEDİ

BAŞAKŞEHİR'DE TEK RÖTUŞ

EFE ARDA KOYUNCU, TARİHE GEÇTİ

FIRAT AYDINUS, 85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN

BERKAY, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

BAŞAKŞEHİR TEHLİKESİ!

MUSLERA SAHNEYE ÇIKTI

GOMIS VE PULGAR HAMLESİ

MUSLERA DUVAR OLDU!

GOMIS GOLE YAKLAŞTI

YİNE FERNANDO MUSLERA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya damgasını vuran ise Fernando Muslera oldu. Galatasaray'ın kaptanı karşılaşmayı 10 kurtarış ile tamamladı.Bu sonucun ardından Galatasaray, 48 puana yükseldi. 2 maç aradan sonra kayıp yaşayan Başakşehir ise puanını 61'e yükseltti.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Başakşehir, GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 1'i mecburi 4 değişiklik yaptı.Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertli ekibe konuk oldu. Galatasaray, ligin 35. haftasında sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle mücadele etti.Teknik direktör Torrent, takımını Medipol Başakşehir karşısına Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'den oluşan kadroyla çıkardı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli görev bekledi.Torrent, Sivasspor maçında ilk 11'de görev yapan ancak cezalı duruma düşen Emre Kılınç'tan Başakşehir karşılaşmasında yararlanamadı. İspanyol teknik adam, söz konusu maça ilk 11 başlayan Pulgar ile Gomis'i yedeğe çekerken Semih Kaya'yı kadroya almadı. Torrent, bu oyuncuların yerine Alpaslan, Berkan, Cicaldau ve Mustafa Muhammed'e forma verdi.Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda 77 Süper Lig, 8 Ziraat Türkiye Kupası, 14 Avrupa kupası olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.Taylan, Medipol Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı formayı giydiği resmi maç sayısını 100'e yükseltti.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 35. haftada 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Efe Arda Koyuncu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Fredrik Guldbrandsen 11'i ile çıkardı.Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Serdar Gürler, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka yer aldı.Emre Belözoğlu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Leo Duarte'den sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Belözoğlu, bu oyuncunun yerine Efe Arda Koyuncu'yu oynattı.Medipol Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'ya emanet etti. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı.Efe Arda'dan önce en genç oyuncu unvanını elinde 17 yıl 6 ay 22 gün ile Ravil Tagir bulunduruyordu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, liste dışı bıraktığı hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara dönüş yaptı.Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat'taki Altay-Çaykur Rizespor müsabakasını yöneten Aydınus, 85 gün sonra bir maçta düdük çaldı.MHK, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu bazı hakemleri liste dışında bırakmış ancak Tahkim Kurulu 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. MHK'de değişen yönetimin ardından Fırat Aydınus da görevine kavuştu.Karşılaşma öncesinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Aydınus'a çiçek verdi.Karşılaşmadaki ilk tehlike Galatasaray'dan geldi. 10. dakikada sağ kanattan Babel'in yaptığı ortada Berkan Kutlu müsait durumda topa istediği vuruşu yapamadı.Galatasaray'ın atağından bir dakika sonra ise Başakşehir etkili oldu. 11. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.Karşılaşmada ilk yarının ortalarından itibaren tempo düşerken, Başakşehir, 31. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Deniz Türüç'ün kale ağzına çevirdiği topta Mahmut topa istediği gibi vuramadı, sonrasında Mahmur'un topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle oyun durdu.İlk yarının kalan dakikaları da gol getirmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan ekip Başakşehir oldu. Ev sahibi ekip, 56. dakikada tehlikeli geldi! Deniz Türüç'ün ortasında Berkay Özcan kafayı vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.Başakşehir, ikinci yarıda rakip kalede baskısını artırırken, Fernando Muslera kurtarışları ile ön plana çıktı. 63. dakikada kornerden seken topta Tolga Ciğerci müthiş vurdu, Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir'in üst üste etkili ataklarının ardından 68. dakikada oyuna müdahale etti. Sarı-kırmızılı takımda Muhammed ve Cicaldau kenara geldi. Gomis ve Pulgar oyuna dahil oldu.Başakşehir, arka arkaya iki pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Uruguaylı eldiven önce 75. dakikada Gulbrandsen'in vuruşunda gole izin vermedi. Ardından 76. dakikada ise Lucas Lima'nn sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kalesini gole kapattı.Galatasaray, 84. dakikada gole yaklaştı. Gomis'in ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere çeldi.Muslera, maçın son anlarında yine sahneye çıktı. Tecrübeli eldiven, Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafa vuruşunu inanılmaz kurtardı. Muslera karşılaşmayı ise toplam 10 kurtarış ile tamamladı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da hücumları sonuç vermedi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.6. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Mustafa Muhammed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti.8. dakikada Babel'in sağdan ortaladığı top arka direkteki Berkan Kutlu'da kaldı. Bu oyuncunun düzelttikten sonra yaptığı vuruşta araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.11. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içine giren Trezeguet'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Berkay Özcan'ın çıkardığı sert şutta kaleci Muslera direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.39. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.41. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasına hareketlenen Guldbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.44. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top yavaş gitti ve kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.56. dakikada Deniz'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Berkay Özcan'ın kafayla vurduğu top, uzak direğin yanından auta çıktı.64. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, kaleci Muslera uçarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.Aynı dakikada soldan ceza sahasına giren Trezeguet dar açıdan şutunu çekti, ancak top uzak direğin dibinden auta çıktı.67. dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahasının ters kanadında topu alan Trezeguet önünü açtıktan sonra şutunu çekti. Önce kaleci Muslera, ardından da savunmadaki Nelsson'un müdahalesiyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesi önlendi.69. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.77. dakikada sağdan ceza sahasına giren Guldbrandsen'in sert şutunda, Muslera topu güçlükle kornere yumrukladı.89. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.90+3. dakikada yaklaşık 1 dakika önce oyuna giren Barış Alper Yılmaz, sol kanatta topla buluştuktan sonra şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.90+4. dakikada rakip ceza alanı civarında iyi paslaşan Galatasaray'da top son olarak ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Van Aanholt'ta kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Altıpasa düşen topu takip eden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.Pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus son düdüğü çaldı ve maç golsüz eşitlikle bitti.Başakşehir Fatih TerimFırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür ErtemVolkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+2 Aleksic), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 79 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 79 Serdar Gürler), Trezeguet, GuldbrandsenMuslera, Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Halil Dervişoğlu), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 68 Pulgar), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Gomis)