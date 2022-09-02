Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme

Başakşehir, teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme
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02 Eylül 2022 16:48
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmenin 2023-2024 sezonu sonuna kadar olduğu belirtildi.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

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