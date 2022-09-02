Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmenin 2023-2024 sezonu sonuna kadar olduğu belirtildi.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.
Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmenin 2023-2024 sezonu sonuna kadar olduğu belirtildi.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.
Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
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