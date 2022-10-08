Başakşehir, Bayern Münih gibi yaptı!

Başakşehir, Avrupa kupalarında grup aşamasındaki 96 takım arasında kalesini kapatan 3 ekip arasında yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Bayern Münih gibi yaptı!
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08 Ekim 2022 13:36
Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu liderliğinde yakalanması zor bir başarıya imzasını attı. Avrupa kupalarında grup aşamasındaki 96 takım arasında kalesini kapatan 3 ekip arasında yer aldı.

7 PUANLA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Club Brugge geçit vermedi. Konferans Ligi'nde mücadele eden İstanbul ekibi, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirveyi görürken rakip ağlara 7 gol gönderdi.

BAŞAKŞEHİR KAÇ PARA KAZANDI?

Başakşehir, bu süreçte kasasına katkı yaptı. Galibiyet, gruplara kalma ve yayın gelirlerinden turuncu-lacivertliler, 4.9 milyon euroya (89.2 milyon TL) hak kazandı. Lige katılımından dolayı 2.94 milyon, performansıyla 1 milyon 166 bin ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) de 810 bin euroyu kasasına koymayı başardı. 

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