Başakşehir, Aykut Kocaman'ın Demba Ba'yı kadro dışı bırakma kararının ardından oynadığı 4 maçta 10 puan aldı. 📈



✅1-0 Kasımpaşa

⭕0-0 Alanyaspor

✅2-1 BB Erzurumspor

✅2-1 Ankaragücü pic.twitter.com/5nJjn7Xqhg



— Sporx (@sporx) May 3, 2021

Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir adım attı.Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'in attığı golle öne geçerken, Başakşehir'in galibiyet gollerini 63. dakikada Aleksic ile 88. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nde 79. dakikada sarı kart gören Kulusic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Başakşehir, 43 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti. 5 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla küme düşme hattında kaldı.Süper Lig'de 40. haftada Sivasspor - Başakşehir ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları oynanacak.(43) Antalyaspor (1 maçı fazla)(43) Başakşehir(41) Yeni Malatyaspor(40) Kasımpaşa(39) Kayserispor-------------------(38) Ankaragücü(37) Erzurumspor(35) Gençlerbirliği(28) DenizlisporSivasspor (D)KayserisporRizespor (D)FenerbahçeKasımpaşa (D)Alanyaspor15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-121. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan açtığı yerden ortada Chadli çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-188. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında Kitsiou'dan topu kapan Fernandes, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-190+3. dakikada Kulusic'in sağdan ortasında savunmanın kafasından seken top arkada Alper Potuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu çeldi.Başakşehir Fatih TerimHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluVolkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli (Dk. 90+5 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Deniz Türüç), Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 85 Ndayishimiye), Chadli (Dk. 85 Fernandes)Friedrich, Kitsiou (Dk. 90+1 Embiya Ayyıldız), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Dk. 68 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 68 Diousse), Lobzhanidze, Alper Potuk, Pinto (Dk. 76 Emre Güral), PaintsilDk. 15 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Aleksic, Dk. 88 Fernandes (Medipol Başakşehir)Dk.17 Chadli, Dk. 48 Aleksic, Dk. 90 Fernandes (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Sarlija, Dk. 43 Kitsiou, Dk. 57 Lukasik, Dk. 59 Endri Çekici, Dk. 79 Kulusic (MKE Ankaragücü)