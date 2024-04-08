Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Kobe Bryant'la 2010'da saha içinde yaşadığı olayın ardından Los Angeles Lakers taraftarlarından ölüm tehditleri aldığını söyledi.



7 Mart 2010'da Lakers ile Orlando Magic arasında oynanan karşılaşmada Barnes, Bryant ile arasında saha içinde geçen ufak sürtüşmelerin ardından bir pozisyonda topu oyuna sokarken Lakers efsanesinin suratına doğru fake atmış, fakat Kobe bu hareketten hiç irkilmeyerek odaklanma seviyesinin ne denli üst düzey olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.



Barnes, LA Clippers yıldızı Paul George'un podcast'inde olaydan sonra sosyal medyada çok sayıda ölüm tehdidi aldığını açıkladı:



"O olaydan sonra acayip derecede ölüm tehditleri almaya başlamıştım. Bir nevi kötü adam olarak görülüyordum fakat o olaydan sonra bu tescillenmiş oldu. İnsanlar Twitter'da beni öldüreceklerini söylüyordu.



Adresimi bulup, çocuklarımı ve kız arkadaşımı öldüreceklerini söylüyorlardı. 'Los Angeles'a gel. Los Angeles'a bir daha dönmesen iyi olur. Seni öldüreceğiz.' falan diyorlardı.



Kobe'ye bulaşılmaz. Los Angeles'taki elemanların Lakers, Dodgers ve özellikle de Kobe konusunda hiç şakaları yok."



Bryant mevzubahis gecede bu hareketten hiç etkilenmemiş ve geceyi 34 sayıyla tamamlamıştı. Barnes ise 2010 yazında Lakers'a katılarak Bryant'ın takım arkadaşı olmuştu.





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