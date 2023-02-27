NBA efsanesi Charles Barkley, Fransız yıldız Victor Wembanyama'nın NBA'i hızlı bir şekilde domine edeceğine inanmadığını söyledi.



2023 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçileceği öngörülen Wembanyama, Fransa ligindeki harika performanslarının ardından bir süredir ligin potansiyel yeni yüzü olarak etiketlenmişti.



Kenny Smith ve Ernie Johnson ile ortak sunuculuğunu yaptığı 'Inside the NBA' programında konuşan Barkley, Fransız yıldızın NBA'e hızlı bir şekilde adapte olma ihtimalinden şüphe duyduğunu açıkladı:



"Herkes bu çocuğu istiyor ve harika da gözüküyor, ama NBA'e gelene dek bunu gerçekten anlayamazsınız. Bu beklentilere katılmıyorum, bence uzun bir uyum süreci olacak. Fiziksellik konusuna gelirsek, NBA'in Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı maçtan daha fiziksel bir lig olduğunu düşünüyorum.



Demek istediğim, yetişkin adamlara karşı oynayacak. Ve diğer taraftaki adamları da savunmak zorunda kalacak, bu da onu faul problemine sokacak.



40 yıldır NBA dünyasının içindeyim ve LeBron James dışında, üniversiteye gitmeyip lige hazır bir şekilde gelmiş olan başka birini görmedim. Kobe (Bryant) harikaydı, ama başlarda sıkıntı çekmişti. Kevin Garnett de harikaydı, ama o da başlarda aynı şekilde sorun yaşamıştı.



Ben çocuğu oynarken görmek istiyorum, umarım harikadır. Sırf Çek Cumhuriyeti'ne karşı harika oynadı diye buraya gelip ligi çabucak domine edeceğini söyleyemem. Buna inanmıyorum."



19 yaşındaki Wembanyama, LNB'de 22,2 sayı, 9,5 ribaund ve 3,1 blok ortalamaları ile oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.





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