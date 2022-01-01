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Barkley: "Portland'ın Dame'den kurtulması lazım..."

NBA efsanesi Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın Damian Lillard'ı takas etmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın Damian Lillard'ı takas etmesi gerektiğini söyledi.

Takımına karşı sadakatine rağmen, birçok kişi Portland'ın Lillard'ı takas ederek yeniden yapılanmaya başlaması gerektiği fikrini öne sürmüştü.

Barkley de bu fikri öne sürenler arasına katılarak, ekibin "şu anda iyi olmadığı" için hemen yeniden yapılanmaya başlaması gerektiğini açıkladı:

"Önce Dame'dan kurtulmaları gerekiyor, gönderebilecekleri en büyük parça o... Bunu daha önce de söylemiştim. Dame'ı takas edip yeniden yapılanmaya başlamaları lazım. Şu anda iyi değiller ve Dame de kariyerinin son dönemine giriyor. Giderek yaşlanan ve yılda 50 milyon dolar maaş alan süperstarlara tutunamazsınız."

Yakın zamanda, Trail Blazers'ın bu yaz 60 milyon dolarlık bir maaş boşluğu yaratarak Lillard'ın etrafında yapılanabileceğini iddia eden raporlar da ortaya çıkmıştı.


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