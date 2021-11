Hall of Fame oyuncusu Charles Barkley, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın Michael Jordan'a yönelik son eleştirilerinin "sadece kitabını satmak için" olduğunu söyledi.



Pippen, yakın zamanda piyasaya çıkan 'Unguarded' adlı anı kitabında elinden gelen her şeyi açığa çıkararak ligin gündemine oturmuş olsa da, eski oyunculardan ve birçok kişiden fazlaca tepki almıştı.



'The Dan Patrick Show'da konuk olan Barkley de bu isimler arasına katıldı ve eski MVP, Pippen'ın Majesteleri'ne karşı artan geriliminin yalnızca "kitap satmak için" olduğuna inandığını belirtti:



"İnsanlar benim hakkımda konuştuğunda bile geçmişte yaptığım aptalca şeyleri gündeme getiriyorlar. Yani ne söylenirse söylensin artık, bunun için kızamazsınız.



Michael'ın The Last Dance'te söylediği şeyler doğruydu... fakat onun Scottie'yi küçümseme gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Bana kalırsa, bu tarz şeyler söylemek istiyorsanız, söyleyin gitsin. Kitaba falan yazmanıza gerek yok.



Bu konularla ilgili tek sorunum bu. Eğer kendisi The Dan Patrick Show'a gelip bir şeyler söylemek istiyorsa, bence bu konuda bir sorun yok. Ama tüm bunları gündeme getiriyorsanız ve aynı süre içinde kitabınız çıkıyorsa, insanlar da benim inandığım şeye inanırlar. Scottie sadece kitabı satsın diye uğraşıyor.



Arkadaşlık ilişkileri hakkında bir endişesi yok gibi gözüküyor. Tek derdi kitap satmak."