Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşmeyle dev zam!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim 5 yıllık yeni sözleşme yapmayı planladığı Barış Alper'in ücretini yerli futbolcular için tavan olarak belirleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşmeyle dev zam!
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07 Eylül 2024 10:59
Galatasaray iç transferde Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak isterken maaşına da dev bir zam yapmaya hazırlanıyor.

%750 ZAM

Galatasaray, yıllık 10 milyon TL alan milli futbolcunun ücretini 75 milyon TL'ye çıkartacak.

YERLİLER İÇİN TAVAN ÜCRET OLACAK

Bu ücret, yerli futbolcular için tavan ücret olacak ve transfer döneminin kapanmasının ardından Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme imzalanacak.



KANATTA SADECE ONU SATMADILAR

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan birçok kulüp, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunu sordu ancak Galatasaray cephesi, Barış Alper'e göre sezon planlaması yaptı. Milli futbolcu dışındaki kenar forvetlere (Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete ve Zaniolo) gelen teklifler ise değerlendirildi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla 114 maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu maçlarda 13 gol ve 14 asist kaydetti. Milli futbolcu sarı-kırmızlı takımda Süper Lig (2) ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.  

 
 

 

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