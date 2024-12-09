Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap!

Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın maçın son dakikalarında yaptığı müdahaleyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Milli oyuncu sedyeyle sahadan çıkarken Rey Manaj'a büyük tepki gösterildi. Hakem Turgut Doman ise pozisyonu VAR'da inceledi ve Rey Manaj'a kırmızı kart göstermedi.Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası tepki gösterdi. Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı.Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız." sözleriyle tepki gösterdi.