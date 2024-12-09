Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap!

Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası Galatasaraylı yıldızın babası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap!
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09 Aralık 2024 08:59
Son güncelleme 09 Aralık 2024 09:04
Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın maçın son dakikalarında yaptığı müdahaleyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Milli oyuncu sedyeyle sahadan çıkarken Rey Manaj'a büyük tepki gösterildi. Hakem Turgut Doman ise pozisyonu VAR'da inceledi ve Rey Manaj'a kırmızı kart göstermedi.

BARIŞ ALPER'İN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası tepki gösterdi. Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı.

"SENİNLE ÇOK KARŞILAMAK İSTERİM"

Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız." sözleriyle tepki gösterdi. 




 
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