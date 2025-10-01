01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Barış Alper'e ayakta alkışlar

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Liverpool'a karşı oynadığı futbolla ayakta alkışlandı.

Barış Alper Yılmaz, Liverpool'a karşı müthiş bir mücadele ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı temsilcimizin kazandığı penaltıyı yaptıran isim olan Barış Alper, maça sağ bek başlayan Dominik Szoboszlai'yi çok zorladı. Macar futbolcuya hata yaptıran 25 yaşındaki yıldız tribünlerden alkışı kaptı.

Barış Alper tarihi galibiyette 85 dakika sahada kaldı.

Taraftarlar milli yıldızı ayakta alkışladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
