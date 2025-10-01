Barış Alper'e ayakta alkışlar

Barış Alper Yılmaz, Liverpool'a karşı müthiş bir mücadele ortaya koydu.
Sarı-kırmızılı temsilcimizin kazandığı penaltıyı yaptıran isim olan Barış Alper, maça sağ bek başlayan Dominik Szoboszlai'yi çok zorladı. Macar futbolcuya hata yaptıran 25 yaşındaki yıldız tribünlerden alkışı kaptı.
Barış Alper tarihi galibiyette 85 dakika sahada kaldı.
Taraftarlar milli yıldızı ayakta alkışladı.
