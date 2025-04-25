Barcelona U19'dan Trabzonspor açıklaması!

UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finalde Trabzonspor'un rakibi olan Barcelona'nın teknik direktörü Juliano Belletti, "Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. İki takım da bugünkü oyundan ötürü öz güvene sahip." dedi.
Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belletti, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
"DİNLENİP SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNMELİYİZ"
Belletti, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük kariyerinde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına ilişkin soruya, "Bir oyuncu ve bir teknik direktör olarak tamamen farklı. Farklı olmasının sebebi oyuncular için çok mutluyum çünkü kolay değildi. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Maç içerisindeki reaksiyonlar ve ikinci yarıdaki defansımızın baskı karşısında iyi olduğunu gördüm. Şimdi dinlenme ve sonraki maçı düşünme zamanı." cevabını verdi.
"TRABZONSPOR'A ÇOK SAYGI DUYUYORUZ"
Finallerin çok özel maçlar olduğunun altını çizen Belletti, "Kendi DNA'mıza göre oynayacak öz güvenli oyuncularımız var. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. İki takım da bugünkü oyundan ötürü öz güvene sahip. Taraftarlar finalin tadını çıkarabilirler." dedi.
"OYUNCULAR VE TARAFTARLAR FİNALİN TADINI ÇIKARSIN"
Belletti, final maçını düşünerek hareket edeceklerini belirterek, "Şu anda takımımı düşünme, oyuncuları dinlendirme ve tabii ki maça hazırlanma zamanı çünkü bu final maçı. Anın tadını çıkarın. Oyuncuların oyunun tadını çıkarması gerekiyor, her iki takımın da final maçına ulaşması kolay değildi. Oyuncular ve taraftarlar finalin tadını çıkarsın." şeklinde konuştu.
"TRABZONSPOR'UN ÇOK SAYIDA TARAFTARI OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Barcelona'nın İsviçreli defans oyuncusu Eman Kospo da sonuçtan ve başarılarından ötürü gurur duyduğunu ifade ederek, "Bence Gençlik Ligi'ndeki ilk maçtan beri çok iyi iş çıkardık. En büyük rakiplerle karşılaştık ve ilk haftada Monaco'ya karşı bir maç kaybettik ve o maçtan beri bir maç kaybetmedik. Trabzonspor'a karşı oynayacağımız oyunu sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Trabzonspor'un Salzburg'la oynadığı karşılaşmadaki bordo-mavili taraftarlar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Kospo, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün bizim de taraftarlarımız vardı ama Trabzonspor'un Salzburg'a karşı çok sayıda taraftarı olduğunu gördüm. Bu gerçekten inanılmaz bir maç atmosferiydi. Dünyanın en iyi takımlarına ve en iyi oyuncularına karşı oynamayı seviyorum. Pazartesi günü finalde her şeyimizi vereceğiz ve neler olacağını göreceğiz."
Genç oyuncu, Gençlik Ligi'ni kazanmak istediğinin altını çizerek, "Elbette bir defans oyuncusu olarak benim için en iyi his, maçtan sonra hiç gol yemeden maçı tamamlamak. Benim görevim elimden gelen her şeyle savunma yapmak ve tabii ki çıkabileceğimiz en büyük turnuva olan Gençlik Ligi'ni kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a karşı büyük bir saygı duyduğunu vurgulayan Eman Kospo, şunları kaydetti:
"Dürüst olmak gerekirse insanlar bizim Trabzonspor'dan daha büyük olduğumuzu düşünmemeli. Biz aynı oyuncularız, herkesin iki gözü, iki bacağı var. Bu futbol. Futbolda her şey mümkün. Elimizden gelen her şeyi vermeliyiz çünkü bunun zor olacağını biliyoruz, onlara karşı çok zor bir maç olacak. Nasıl oynadıklarını gördük, her maçı kazanabileceklerini gördük. Bugün yarı final maçları inanılmazdı, onlara büyük saygı duyuyorum ve onlara karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Türkiye'deki sporseverlere de selam yollayan genç oyuncu, "Selamünaleyküm, hepinize en iyi dileklerimi iletiyorum, sizleri gerçekten çok seviyorum ve Allah büyüktür." dedi.
Barcelona U19'dan Trabzonspor açıklaması!
Barcelona U19 Takımı Teknik Direktörü Juliano Belletti, Trabzonspor U19 Takımı hakkında konuştu.
UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finalde Trabzonspor'un rakibi olan Barcelona'nın teknik direktörü Juliano Belletti, "Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. İki takım da bugünkü oyundan ötürü öz güvene sahip." dedi.
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