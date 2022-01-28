Barcelona, Sterling'den vazgeçti: 'Marslı gibi olur...'

İspanya La Liga devi Barcelona, transferde geri adım attı.



İspanyol basınının haberine göre; Barcelona'nın Futbol Direktörü Mateu Alemany, Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling ile yüz yüze görüştü.



Alemany, görüşme sonucunda İngiliz futbolcunun Barcelona'ya adapte olamayacağına karar verdi ve transferden vazgeçildi.



Yüz yüze yapılan görüşmenin ardından Xavi'yi arayan Alemay, "Bizim takımda Marslı gibi gözükür." ifadelerini kullandı.



27 yaşındaki Sterling, bu sezon 27 resmi maça çıktı ve 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.





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