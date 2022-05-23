İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona, 2-0'lık skorla kaybetti. Mücadelede Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Alfonso Pedraza ve 55. dakikada Moi Gomez kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona, 2021-2022 sezonunu 73 puanla ikinci sırada tamamladı. Villarreal ise 59 puanla ligi noktaladı.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona, 2-0'lık skorla kaybetti. Mücadelede Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Alfonso Pedraza ve 55. dakikada Moi Gomez kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona, 2021-2022 sezonunu 73 puanla ikinci sırada tamamladı. Villarreal ise 59 puanla ligi noktaladı.
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