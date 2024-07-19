Barcelona, Olmo için gözünü kararttı

Barcelona, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol yıldız Dani Olmo'nun menajeri ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Olmo için gözünü kararttı
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19 Temmuz 2024 23:48
Barcelona, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol yıldız Dani Olmo'nun menajeri ile temasa geçti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanyol ekibi, Olmo'nun menajeri ile yapılan görüşmelerde yıldız oyuncuya 6 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.

60 MİLYON EURO

Öte yandan Leipzig ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kaydeden Barcelona, transferin gerçekleşmesi durumunda Olmo için Alman ekibine 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

EURO 2024'te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Dani Olmo, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol 5 asistlik performans göstermişti.

EURO 2024'te çıktığı 6 maçta ise 3 gol 2 asist kaydeden Olmo, turnuvanın en iyi 11'ine seçilmişti.

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