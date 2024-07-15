Barcelona'nın planları suya düştü! Araujo sakatlandı!

Yeni sezon öncesi İspanya Ligi takımlarından Barcelona'ya kötü haber geldi.
Ronald Araujo'nun Uruguay Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olacağı açıklandı.
Barcelona'nın yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan göndermeyi düşündüğü Araujo, bu sakatlık sonrası Katalan ekibinde kalacak.
25 yaşındaki savunma oyuncusu ameliyatının ardından en erken Aralık ayında sahalara geri dönebilecek.
Geçen sezon Barcelona'da 37 resmi maça çıkan Ronald Araujo, 8 kez sarı kart gördü.
Ronald Araujo'nun Uruguay Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olacağı açıklandı.
Barcelona'nın yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan göndermeyi düşündüğü Araujo, bu sakatlık sonrası Katalan ekibinde kalacak.
25 yaşındaki savunma oyuncusu ameliyatının ardından en erken Aralık ayında sahalara geri dönebilecek.
Geçen sezon Barcelona'da 37 resmi maça çıkan Ronald Araujo, 8 kez sarı kart gördü.
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