Barcelona'nın 'Negreira Davası'nda şok eden gelişmeler!

İspanya Hakem Teknik Kurulu eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlere ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili Barcelona Kulübü hakkında açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.



Marca'da yer alan habere göre; Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestiler. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euro'luk fautra tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı.



Yaklaşık 3 milyon euro'nun 518 bin euro'sunun video analiz için ödendiği tespit edildi. Barcelona'nın, Negreira Sanchez'in oğluna İspanya Milli Takımı ve diğer milli takımların maçlarının video analizi için bu ücreti ödediğine dair faturalar ortaya çıktı.



"BARCELONA, MATERYALLERİ BULAMADI"



Savcılık, Negreira Sanchez'in oğlundan alınan video analizlerin bir örneğini Barcelona'dan talep etti. 2014 - 2018 yılları arasında oynanan maçlara dair video analizleri ise Barcelona bulamadı ve Savcılık'a iletemedi.



Savcılık'ın açıklamasında, "Hizmetin sağlandığı videolar veya diğer fiziksel materyaller kulüp tarafından bulunamamıştır. Bu işlerden sorumlu kişilerin artık kulüpte görev almadığı ve bu nedenle gerekli materyallerin bulunamadığı cevabı verilmiştir." denildi.



"SADECE BARÇA'YA HİZMET VEREN İKİ ŞİRKET"



Açıklamanın devamında, "Sanık Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapılan vergiler dahil toplam 2.971.673 euro, son 3 yıl içerisinde Nilsad SSP ve Dasnil 95'e ödendiği ortaya çıkmıştır. Her iki şirketin gelirleri de tamamen Barcelona'ya verilen hizmetlere dayanıyordu. Hamiline çekler yoluyla ödemeler gerçekleştiriliyordu. Bozdurulan çeklerin daha sonra hangi hesaplara aktarıldığı ise tespit edilememiştir." denildi.



BARÇA'YI AĞIR CEZALAR BEKLİYOR



RFEF'in mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.





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